張建宗籲企業彈性上班　助文憑試考生抵試場

受到新冠肺炎疫情影響，中學文憑試開考期一再押後，5萬名應屆考生周五(24日)便會參加考試，政務司司長張建宗今日(22日)到伊利沙伯中學了解考試準備的情況，他呼籲全港僱主容許員工以彈性時間上班，讓考生能在開考前順利到達試場，尤其是文憑試四個核心科目的考試日，即本月27日至29日、及下月2日、4日和5日。

張建宗聆聽了學校介紹考生及考務人員進入試場前所採取的多項措施，例如所有考生及考務人員都必須戴上口罩、作出健康申報、接受體溫量度、消毒鞋底並以酒精搓手液清潔雙手等。他表示，教育局早前已經分發口罩給考生，亦已準備約20萬支便攜裝酒精搓手液，在試場派給每一位考生。

今屆文憑試共有超過5萬名考生及2.1萬名考務人員，試場約400個，張建宗說：「今屆文憑試將在疫情之下進行，可能對考生帶來壓力。」鼓勵考生們以積極樂觀的態度應對考試，又提醒考生加強防疫意識，嚴格遵守考試安排，讓文憑試能在安全環境下完成。