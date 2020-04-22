新冠肺炎未列為職業病　工會批港府卸責失職

香港新冠肺炎確診個案破千宗，惟港府至今未將此症納入為法定職業病，或阻礙因工作而染病的打工仔獲得賠償。有工會今日(22日)召開記者會，指多個國家及地區已將新冠肺炎列為職業病，批評港府失職，多次以沒有足夠數據為由推卸責任，促請勞工處按相關法例，盡快將新冠肺炎納入職業病及檢討保障範圍。

市民吳先生任職醫院非緊急運送工作，他指，自己每日要接送病人往返醫院，屬高危工作，雖獲醫院每日派發3個口罩，但在夏天明顯不足。他質疑一旦染病會否被視為工傷或獲得賠償，促請政府加強保障前線人員。

從事渠道維修的姚師傅表示，平日要到「三無大廈」工作，樓梯布滿垃圾及排泄物，衞生環境惡劣，惟因工作要「頂硬上」。維修渠道期間，更會遇上居民使用水渠，令污水「成頭都係，冇得走」，他擔心若工作期間中招，「搵邊個賠償？」他期望當局為工人提供基本保障。

勞聯主席林振昇認為，雖然現時僱員仍可用《僱員補償條例》第36條追討補償，但規定僱員要自行證明患病與工作有關，存在一定難度，亦可能導致勞資糾紛，將新冠肺炎納入為職業病則可讓打工仔直接獲得賠償。工會早於今年1月已去信當局要求納入，但政府至今仍拒為工人築安全網。

香港工人健康中心主席余德新表示，疫情下已有70多人因工作而感染新冠肺炎，包括私人司機、外傭、空中服務員等，而不同國家已有數千計的醫護人員受感染或死亡，惟港府不斷用疫情仍在發展作理由，沒有急民眾所急，明顯失職。