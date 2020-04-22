強姦兼職女友罪成　積犯判監7年3個月　

有多次性侵犯女童案底的倉務員，於2018年4月與當時為賺錢而做「兼職女友」的15歲中三女學生約會，雖然女生聲稱同意讓他攬錫與手淫，但他卻強行與女生性交，事後他更向女生展示她的相片和呻吟聲錄音作要挾。他否認一項強姦及一項刑事恐嚇罪，經審訊後被判兩項罪名成立，今（22日）在高院判監禁7年3個月。

39歲被告陳永霑被控於2018年4月17日，在元朗區某酒店強姦當時15歲的女童Ｘ，及在同月20日恐嚇要破壞Ｘ的聲譽。

法官直斥被告身為成年人，藉住自身人生閱歷較事主豐富而佔事主便宜；事主雖從事「兼職女友」，但這並非被告「攞正牌」侵犯她的理由，被告過往是性罪行的慣犯，法庭必須考慮有關因素量刑。

法官披露被告過往案底纍纍，其38項案底當中包括與16歲以下女童非法性交、非禮及刑事恐嚇，最後一次留案底是2016年，當時他因依靠他人賣淫維生罪成，判監8個月。另外，事主的創傷報告，透露她事後承受嚴重的心理困擾。

就強姦罪，法官考慮到被告過往屢犯性罪行，加刑至監禁6年9個月。對於被告偷錄事主呻吟聲，辯方聲稱單憑該段聲音難以辨認出事主身份，但法官並不認同，最終就刑恐控罪判他監禁15個月。依據整體量刑原則，判被告兩罪共監禁7年3個月。