創科基金申請成功率最低16%　創科局死撐已較其他地區高

政府設立的創新及科技基金，原為資助本港企業提升科技水平，惟申請成功率卻一直偏低 。創新及科技局書面回覆議員提問時透露，基金下其中4個資助開展研發項目的計劃，在18/19年度的申請成功率最低僅約16%，死撐成功率已較其他地區高。

創科局今日(22日)向立法會提交文件指，創科基金其中4個資助開展研發項目的計劃，包括「創新及科技支援計劃」、「企業支援計劃」、「院校中游研發計劃」和「粵港科技合作資助計劃」，在18/19年度，該4個計劃的申請成功率約16%至47%不等。整體而言，基金下的研發資助計劃的成功率，已較其他地區很多同類型的研發資助計劃的成功率為高。

局方舉例指，如歐洲研究委員會在2019年的研發資助申請成功率約為13%；美國國立衞生研究院在2018年的資助申請成功率為10.3%至34.8%：新西蘭政府的商業、創新和就業部在2019年的研發資助申請成功率則約為17%。

局方續指，為確保公帑運用得宜，須就資助計劃訂定公平及合理的評審準則，並根據相關準則進行審批。評審研發項目須考慮多項因素，包括項目的創新及科技內容、項目技術建議的可行性等，只有符合條件的項目方能獲得資助。