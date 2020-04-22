消防員攜汽油彈案再訊　押後待定是否與另三案合併

消防員涉嫌身攜汽油彈等武器，參與去年11月10日旺角衝突，期間更疑拒捕。案件今（22日）在九龍城法院再訊。除原有的4項控罪，包括管有物品意圖摧毀或損壞他人財產、抗拒警務人員、管有違禁武器及非法集結外，他被加控一項無牌管有無線電通訊器具罪。他暫時毋須答辯，案件將押後至5月4日，屆時辯方將決定是否同意與另外3宗同於今日再提堂的案件合併，再轉介區域法院審訊，期間他需還柙。

33歲被告方志雄，報稱任職消防員。控罪指他於當日在彌敦道與山東街一帶，管有4支汽油彈、一支鐵筆及一個鐵錘；抗拒執行職責的警務人員X；管有違禁武器，即一把彈簧刀；參與非法集結；管有無線傳聲器。

第2案被告是26歲男子趙皓雋，報稱任職銀行職員，控方今日新增及修訂控罪。趙現被控管有物品意圖毀壞財產，即同日在山東街近西洋菜南街交界外，管有2枚汽油彈、3個打火機及1枝消毒火酒；非法管毒藥表第一部所列毒藥，即2片內含昔多芬的片劑；參與非法集結。方及趙今日均無保釋申請。

第3宗案件被告是16歲男學生林展陶及49歲消防員陳瑞文，他們被控於同日在彌敦道和山東街參與非法集結。第4宗案件的被告是46歲無業漢王若詩，他被控一項非法集結罪，指他於去年11月10日，在旺角彌敦道與山東街參與非法集結。上述3名被告均獲准保釋。