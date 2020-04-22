粉嶺高球場公眾難預訂　政府指疫下封關令需求增加

粉嶺高球場過去兩年合共供合資格外界團體及非會員使用的時數，分別約三萬五千及約四十一萬小時。

粉嶺高爾夫球場的私人遊樂場契約將於今年8月尾到期，政府早前已決定收回其中32公頃用作建屋，其餘部分會以象徵式地價續期至2027年6月30日，惟承租人須進一步開放設施及體育配套。有議員質疑球場練習場近月經常早被訂滿，以致市民無法預訂相關設施，懷疑有人獲優先訂場。

民政事務局今(22日)回覆議員查詢並解釋指，粉嶺高球場目前已應政府要求於上月24日起關閉其康體設施，直至另行通知。高球場的練習場本身設27條球道，予公眾人士以先到先得方式租用；該局認為練習場設施足以應付公眾日常需求，但在新冠肺炎疫情初期時，由於本港其他球場關閉及前往內地打球的人數減少，令高球場練習場需求增加。

該局又提到會要求私人遊樂場地契約持有人提交季度報告，監察契約用地上設施的使用情況。粉嶺高球場過去兩年合共供合資格外界團體及非會員使用的時數，分別約3.5萬及約41萬小時。

佔地約172公頃的粉嶺高球場現時的契約早於1999年批出，政府去年決定發展高球場粉錦公路以東32公頃用地作公營房屋用途。其後民政事務局發表私人遊樂場地契約政策檢討報告，指該球場其餘140公頃用地會以象徵式地價續期至2027年6月30日。