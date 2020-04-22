斥以政治理由反對預算案　梁志祥轟民主派與民為敵

立法會審議新1份預算案，議員梁志祥批評民主派議員以警隊預算和政治理由反對預算案，擔心政府向合資格市民派發1萬港元會變得遙遙無期，呼籲他們不要與民為敵。他又認為本港經濟在黑色暴力和新冠肺炎疫情下變十分嚴峻，失業率攀升，向合資格市民派發1萬港元是穩民心的做法，議會應急市民所急，盡快派發救命錢。

議員容海恩表示，政府在各行各業多次要求下，才分批回應訴求提供支援，認為應在首輪抗疫防疫基金已向受影響各行各業派發，否則相關行業已「死咗大半年」。

泛民議員陳志全表明反對財政預算案，認為預算案是擴充軍備。對於政府在財政預算案中向合資格的市民派發1萬港元，他指世界各國均有類似措施，但沒有國家像香港一樣將派錢與預算案綑綁，亦批評財政預算案於今年2月底公布，但最快於半年後才收到錢，指派錢不用篩選和審查，反問「簽張支票有幾難呀」，又指選舉事務處向選民寄通知書只需數星期，為何政府在派錢上需時半年？

會計界議員梁繼昌指政府所提出的多輪措施會令本年度財赤增長，本港稅基狹窄，政府的收入亦會隨經濟狀況出現波動，估計本年度的財赤或會高達3000億港元以上，認為政府須恪守量入為出的財政紀律，以及增加理財透明度。