今增4病例全部外地返港　包括一名2歲男童

香港新冠肺炎確診持續，衞生防護中心傳染病處主任張竹君公布，今日(22日)新增4宗病例，年齡介乎2至68歲，分別是2男2女，全部由英國返港，屬輸入個案，累計個案達1034宗。

其中2歲男童今年2月至4月與母親在英國，本月12日返港後進行居家隔離，其母檢測結果呈陰性，但男童透過大便檢測後證實確診。

醫院管理局總行政經理(質素及標準)劉家獻表示，今日多28人出院，累計已有678人出院，348人仍然留醫，8人危殆。他又證實，第949宗個案的37歲女子出院後，於昨日(21日)因呼吸困難及胸口不適再度入院，其鼻咽及喉嚨分泌對新冠病毒呈陽性，但指數值低，會再做測試。

對於這名37歲女子「復陽」個案，她目前在大埔醫院留醫。劉家獻表示，該病人昨日再經急症室入院，目前情況穩定，為審慎起見，留病人入院，再商討會否進行其他檢查。他強調，醫管局現時出院及治療準則採用世界標準，明白大眾關注有病人康復後再呈陽性，專家會在醫管局作進一步商討。

至於一名24歲港大男醫科生，昨日考試時被發現低燒，張竹君表示，他曾到私家醫生求診，及後衞生署化驗樣本後呈陰性，而他求診的瑪麗醫院亦對結果呈陰性，應該不是確診個案。

她認為，該病人早前的檢測結果可能是出現假陽性，亦有可能是很早期已有病徵，目前體內仍殘留病毒，中心初步了解他在取樣本前，活動範圍都在家中，他早前曾與朋友吃飯，要再問他的密切接觸者及是否有外遊紀錄，有需要時與他們進行測試，瑪麗醫院亦會為病人進行血清測試作進一步了解，此事反映社區出現隱性傳播鏈，因此維持社交距離措施十分重要。

張又指，富豪東方酒店今晚會接收300人，入境人士下機後在機場留樣本及戴手帶，並派發樣本瓶，然後會將他們直接送往酒店，預計明天下午會有檢測結果，若呈陽性會再在酒店留耐一點，相關病人會隨即送往醫院，密切接觸者則會送到檢疫中心。