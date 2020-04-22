去年鼠患指數創10年新高　食環署死撐情況受控

食物環境衞生署今（22日）公布，2019年全年的整體鼠患參考指數為4.2%，高於去年的3.4%，並創下10年來新高，其中灣仔區的鼠患參考指數更錄得11.7%，惟食環署指，整體本港公眾地方的鼠患情況大致受控。

根據食環署資料，去年下半年本港有10個地區的鼠患參考指數較上半年高，其中灣仔區由上半年的5.5%大幅上升至下半年的17.9%，數字冠絕全港；其次為觀塘區，亦由上半年的5.4%飆升至下半年的12.8%，全年錄得9.1%。

食環署稱錄得相對較高指數的地區，主要是由於區內個別地方及後巷的環境衞生欠佳，例如雜物堆積和不適當存放垃圾和食物殘渣，為老鼠提供食物及藏匿的地方。

食環署指，首階段全港滅鼠運動已於1月初展開，並於3月13日完成。而第2階段將於7月展開，為期10個星期。食環署人員會加強滅鼠工作及巡查目標地點，有關地點包括區內街市、市政大廈、小販市場、避風塘、與食物業處所毗鄰的小巷、區內其他出現鼠患的地點及其鄰近範圍等。

另外，食環署今年亦會在每期全港滅鼠運動後進行為期8周的目標小區滅鼠行動，深化各區的防治鼠患工作，透過多管齊下的策略，包括改善環境衞生、滅鼠及執法三方面的行動，加強防治鼠患。

分區鼠患參考指數是評估在監察範圍內的公眾地方於監察期間的鼠患分布情況，共分三級。一級（指數少於10%）表示鼠患情況並不普遍 ；二級（指數介乎10%至19%）表示鼠患情況略為普遍；三級（指數達20%或以上）表示鼠患情況普遍，政府各有關部門會成立聯合專責小組，展開防治鼠患特別行動，包括全面加強滅鼠，改善環境和潔淨服務，以及在社區推廣防治鼠患信息。