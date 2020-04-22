受職場欺凌施襲報復　七旬司機令同事險盲判囚

七旬小巴司機聲稱長期受職場欺凌，一次與素有積怨的同事起爭執，遂闖上對方小巴並以鐵鏈施襲，致事主右眼永久殘障。該司機今(22日)在區域法院承認一項有意圖傷人罪，法官指被告明顯出於報復心才追擊事主，並使用鐵鏈連續鞭打事主的頭部10多次，致事主永久失去一半視力，惟考慮被告年紀老邁，遂判他時監禁22個月。

控罪指，71歲的被告袁日球於2017年12月28日，在數碼港三座外一架公共小巴內，意圖使鄭永寧身體受嚴重傷害而非法及惡意傷害他。

案情顯示，當日被告與事主在堅尼地城小巴站有爭執，事主駕車離開後，被告亦開車尾隨。至數碼港時，被告用車攔截事主小巴的去路，然後登上事主的小巴，以一條鎖鏈多次擊打事主的頭部。醫生診斷事主的右眼被擊中永久失去5成視力。

辯方求情指，被告因口齒不清和聽力不佳而遭受同事欺凌，曾被恥笑變態和弱智，因而患上適應障礙和抑鬱病，及與事主結怨。辯方又稱，被告沒有計劃犯案，只是因過往積怨，加上案發當日被告在小巴站候客時被事主「霸車頭」，卻被事主用腳踩頭而感受辱成導火線，一時反應過大才犯案。

法官量刑時指，無證據顯示被告遭事主欺凌和侮辱，他是因情緒失控而犯案，故相信他確沒預謀犯案且重犯機會不大，但考慮到事主的工作能力因傷受到影響，遂判被告囚22個月。