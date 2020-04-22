修例風波：O記拘「屠龍小隊」男生　檢製炸彈電路板

警方在連月接獲多宗土製炸彈案，有組織罪案及三合會調查科經深入調查後，昨晚(21日)10時許掩至秀茂坪邨一單位，以涉嫌「串謀意圖傷人」拘捕1名20歲男子，警員同時持法庭手令搜屋，檢獲一批電路板、製作電子儀器工具、一堆胎釘、150張兒童色情物品及7段相關影片。

據了解，被捕男子姓蔡，是香港專業教育學院(IVE)一年級學生，修讀關於機械的課程，同時亦是反修例示威者勇武派「屠龍小隊」成員。他負責設計、分發及供應炸彈電路板，其爆炸品知識來源仍在調查。

O記高級警司李桂華表示，檢獲的電路板是將無線電話接收到的訊息轉化成電流，然後經電阻發熱引爆炸藥。經專家檢驗後，證實與去年12月9日在灣仔香港華仁書院外山坡發現、一個近10公斤重土製炸彈內的部分裝置極為相似，而有關土製炸彈使用HMTD炸藥，更屬恐怖事件常用的炸藥。警方透過今次發現的裝置本身式樣，以及團夥經社交平台聯絡時透露的資料，確定其涉及華仁書院土製炸彈案，現時仍在積極調查案件，追查裝置與以往多宗炸彈案件是否有關，不排除之後有更多人被捕。

李續指，裝置如能引發爆炸，均屬定義下的爆炸品。根據香港法例第200章《刑事罪行條例》，管有及製作炸彈，一經定罪可判處監禁14年，如造成人命傷亡及財物損失，甚至可判處終身監禁。

去年12月9日，警方接到一名清潔工人報案，指在華仁書院胡應湘堂地基的露天位置發現懷疑爆炸品。爆炸品處理課到場檢驗，證實是組件完備可被引爆的土製炸彈，炸彈外面用保鮮紙裹實，內裏除含有硝酸銨成分更加入鐵釘，一旦爆炸，附近50至100米範圍也會被波及，整條皇后大道東的馬路亦受影響。而該款炸彈與挪威2011年發生爆炸案中，兇徒使用的炸彈相似，當時共造成至少8人死亡、30人受傷，附近半棟大廈亦被炸毀，威力相當驚人。