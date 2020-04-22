大學男生認在警總外牆塗鴉　法庭不排除判監

去年6月21日大批示威者包圍灣仔警察總部及佔領道路，有19歲大學男生以白色噴漆在警總入口外牆寫上「condom」及「con」兩字，以諷刺警方被用完即棄。他事後被捕，今（22日)在東區法院承認一項刑事毀壞罪，獲准保釋至5月20日等候感化報告後判刑，裁判官強調所有判刑選擇均會考慮，包括即時監禁。

案情指，事發當日有大批示威者包圍警總，至晚上約九時，身穿黃色雨衣、戴着黃色頭盔，透明眼罩及黑色手套的被告王愷銘（19歲）從人群中行出來，並取出白色噴漆在警總入口外牆噴上「condom」(避孕套)及「con」兩字 ，過程被現場閉路電視及在場人士拍下。

警方調查發現被告當日曾多次以八達通卡、現金及銀行卡於灣仔便利店購物，終在去年7月18日將他拘捕。警誡下被告承認在警總外牆塗鴉，並表示因為不夠油漆而沒有寫完第二個字，而寫「condom」是為了諷刺警方被用完即棄。

辯方求情指，無案底的被告現為在大學傳播系二年級生，他成績不錯才能考入心儀學系，一直珍惜學習機會，希望畢業後可從事新聞工作。而他因關心社會而走出來，現認罪為自己的行為負責，亦願意賠償警方1200港元清潔費，希望法庭輕判罰款。

裁判官考慮被告身為學生不適宜判罰款，決定先替其索取感化報告，但強調所有判刑均有可能，包括即時監禁。