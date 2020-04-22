勞顧會商暫緩輸入外勞　資方反對一刀切

香港失業率升至近10年高位，達4.2%，失業大軍人數多達16萬人。勞工顧問委員會今日(22日)開會討論疫情影響，勞方提出兩大要求，包括暫停補充勞工計劃的申請，及將新冠肺炎納入為職業病。資方代表則明言，反對一刀切暫緩輸入外勞。

勞資雙方開會約2小時，勞方代表鄧家彪在會後表示，今年收到數宗補充勞工計劃的申請，但勞方認為現時已「一工難求」，應提倡本地勞工優先，並以嚴謹態度處理申請，又促請勞工處暫緩計劃，保障本地就業。

勞方又提出，要求政府將新冠肺炎納入為職業病，並承諾立法及設時間表。鄧認為欠缺時間表及承諾令人失望，質疑政府「只係拖」，雖然現時僱員仍可追討賠償，但僱員難以證明染病與工作有關。被問到失業率上升，勞工處有否新措施支援失業人士，鄧指會上「冇乜驚喜」，建議當局在第二輪防疫抗疫基金作調整，以設立失業援助金。

資方代表郭振華在會後表示，同意要嚴謹處理輸入外勞的申請，但反對一刀切暫緩計劃，因有申請或是由於僱主沒法聘請本地員工，強調會以本地員工優先。郭亦認同港府千億港元的抗疫措施仍有不足，促請補漏拾遺及為部分限制措施「鬆綁」。