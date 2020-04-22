泰晤士報大學影響力世界排名　港大由第10跌至41位

英國《泰晤士報高等教育特刊》(THE)今(22日)公布2020年大學影響力排名，本港多間大學排名下跌。其中去年躋身綜合排名第10位的香港大學今年跌至第41位，但仍是本港唯一一間排名前100位的大學，至於去年第60名的香港浸會大學亦跌至100位後。不過，在多個細項中，港大在「和平、正義及強大機構」一項勇奪亞軍，而嶺南大學亦在「優質教育」一項名列世界第2位。

該排名是按聯合國17個可持續發展目標（SDG）作衡量標準，以比較全球大學在社會影響力的表現，今年有89個國家、逾850間大學參與評估，較去年增加301間。本港院校僅港大成功躋身前百位，排行第41，較去年下跌31位，該校在「和平、正義及強大機構」方面仍然排行全球第2位，該排名以參與政府顧問工作及學術自由政策等方面表現為依據。

嶺南大學則在「優質教育」方面排行世界第2位，該校稱其綜合排名約為第101至200位，但在「無貧窮」及「體面工作和經濟增長」方面分別獲第48位及第71位。該校校長鄭國漢稱對排名感歡迎，證明嶺大在優質教育的承諾和貢獻獲國際學術界認可。

至於全球表現方面，綜合排名第一位由新西蘭的奧克蘭大學蟬聯冠軍，澳洲學府則包辦第2至第4名，分別為悉尼大學、西悉尼大學及拉籌伯大學。另外，內地同濟大學、台灣成功大學及彰化師範大學則分別排名第13、38及66位。

港大回應指，該排名有別於其他的學術排名，影響力排名着眼於大學對社會和經濟所發揮的影響力，以及對政府、商業社會以及廣大群眾帶來的正面意義。該校指在大部分細項分數都有所提高，尤其有一分項排名全球第2。