立法會選舉前撤換局長　學者指中央不容有失

中央及港府今日(22日)宣布委任五名新局長，其中曾國衞接替聶德權出任政制及內地事務局局長，並表示即將來臨的兩次選舉將是工作重點。香港理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強指，聶未能妥善處理去年區議會選舉，導致不少不公平的事件出現，中央對特首林鄭月娥及聶德權的信任亦愈來愈少，反觀曾國衞為人公正，亦曾於內地工作，更值得中央委派「救亡行動」，保證選舉公平公正舉行。

陳偉強批評，聶德權未能嚴正處理去年區議會選舉的各種不公，包括有暴徒縱火、恐嚇建制派人士；亦有民主派人士包圍投票站或「排完再排」，導致長者無法正常投票，結果引起不少建制派議員及市民投訴，令人質疑聶對反對派姑息養奸，未有公正處理。

陳又稱，中央對去年區議會選舉不滿，認為林鄭月娥及聶德權在選舉安排上處理失當，並未能設立公平的選舉環境，又擔心今年九月立法會選舉「亂晒大籠、再次大敗」，因此需委任一位公正嚴明的局長處理選舉事宜。

陳指，曾國衞曾在北京工作，有面向內地的經驗，今次任命代表中央對他有信心。陳續指，中央對今年立法會選舉十分關注，建制派不能失去在地區直選的否決權，否則議會將會大亂。陳稱，為進行「救亡行動」，中央必須換人以確保選舉在公平、公正的環境下進行，故曾國衞任重道遠。