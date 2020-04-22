疑用內地金蟬花煮湯水　一家三口飲後中毒送院

一家三口在家中飲用自行烹調、聲稱含有「金蟬花」的湯水後，出現暈眩、惡心、心悸和輕微氣促等懷疑中毒情況。衞生防護中心正調查該宗懷疑中毒個案，並呼籲市民不要購買或服用不明真偽的「金蟬花」。

防護中心表示，個案包括兩男一女，年齡介乎22至58歲。他們於上周六(18日)在家中飲用自行烹調聲稱含有「金蟬花」的湯水，約兩小時後出現不適。3人翌日到天水圍醫院急症室求醫，並轉往博愛醫院治療。所有病人情況穩定，於接受治療後已出院。

中心在同日收到通知，並立即展開調查；3人的尿液樣本及未使用聲稱為「金蟬花」的樣本已交往化驗。初步調查發現，涉及的「金蟬花」由其中一位病人的朋友於內地購買。

防護中心發言人指，「金蟬花」是特定真菌感染了蟬的幼蟲後，再長出菌絲體，但很多種類的真菌可感染及寄生於類似蟬的幼蟲，其中一些在服用後可引致腸胃不適及神經系統的病徵。市民若要購買「金蟬花」，應光顧有牌照及信譽良好的店舖，亦不應服用不明真偽的「金蟬花」。如服用後出現不適，應立即徵詢醫護人員的意見。