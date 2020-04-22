政Whats噏：3度警告離題　梁君彥停止一舊雲發言爆罵戰

議員發言離題唔係新鮮事，立法會今日（22日）恢復《2020年撥款條例草案》二讀辯輪，議員黃碧雲(一舊雲)發言時畀主席梁君彥3度警告佢離題，最後仲停止埋佢嘅發言添！一舊雲就梗係不滿啦，即刻提出點人數。

點人數期間一舊雲同傳媒講，佢發言期間講緊特區政府嘅管治事務，但未講完就畀梁君彥3度插嘴警告佢，又停佢發言。一舊雲認為梁君彥濫權禁止議員發言，「似乎唔啱佢聽就話你離題」，又話政府如果唔改善管治，放幾多億港元儲備落去都係無效果，認為立法機關監察政府職能被削弱，講幾句就話你離題，批評梁君彥嘅行為非常離譜。

點人數後繼續會議，一舊雲嘅黨友林卓廷問梁君彥，民主派議員講到警暴就係離題，但明明議員葉劉淑儀頭先都講到港台問題啦，點解就唔計離題呢？梁解釋港台撥款屬於草案內容，又叫輪候發言嘅議員莫乃光開始發言。

莫乃光一開聲就話覺得一舊雲並無離題，梁即刻打斷莫，話佢已作出裁決喇！莫就大聲質問梁「係咪中聯辦嘅看門狗」，引起議員起哄，議員陸頌雄即刻喺位叫「美國狗」。梁叫莫收回言輪，認為條問題對佢極度侮辱。但莫無收回言論繼續發言，但梁亦無阻止佢。