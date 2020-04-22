離婚訴訟中承諾不轉移資產　岡田和生免受禁制令

近年與兒子爭奪公司股權的日本「彈珠機大王」岡田和生，被兩間現由其兒子岡田知裕控制的公司入稟香港高院民事索償。原告早前申請臨時禁制令，要求禁制岡田和生處理其在香港公司的資產，上限約48億港元。不過，由於岡田和生正在香港辦離婚，並在離婚訴訟中承諾不會轉移相關資產。法官因此沒有頒發臨時禁制令，今日(22日)下令岡田和生如果改變、撤銷或解除該承諾，需在1日內通知原告，並在7日內不得轉移資產，供原告考慮是否有行動。

兩名原告包括在日本上市的公司Universal Entertainment Corporation，及其在香港成立的全資附屬公司Tiger Resort Asia Limited；被告岡田和生。原告指，被告在擔任原告董事時疏忽或違反董事責任，導致公司在菲律賓投資開設賭場度假村超支，因此向被告索償。

法官今日就是次臨時禁制令申請頒下判決書，透露被告在香港擁有的資產包括岡田控股有限公司及岡田藝琳有限公司，按原告的說法，由去年入稟時至本月，岡田控股的市值大跌超過一半，現時只值約3.3億美元(約25億港元)，故原告一度要求法庭禁止被告轉移資產令，上限為6.2億美元(約48億港元)。不過，原告得悉被告在辦離婚時，曾承諾不會轉移他擁有的岡田藝琳資產，而家事法庭暫定於5月14日後才繼續處理其離婚事宜，期間被告不能轉移相關資產，遂不再要求法官頒發臨時禁制令。