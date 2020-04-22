許正宇身家豐厚　擁兩物業值近億元

曾任職港交所、銀行及地產商的新任財經事務及庫務局局長許正宇身家豐厚，他與任職高盛亞洲區董事總經理的妻子陳妍妮先後購入多個物業，包括跑馬地豪宅禮頓山、嘉崙臺、樂陶苑，以及西灣河逸濤灣等，他現時持有兩個跑馬地豪宅，市值近億港元。至於另一位新局長、創新及科技局局長薛永恒，早在90年代買過兩個物業，並已出售。

許氏夫婦早於2006年購入逸濤灣單位，持貨4年後沽出，帳面獲利400多萬港元。夫婦及另外兩人之後於2008年購入禮頓山單位，持貨2年沽出，帳面賺380萬港元。夫婦以及另外兩人又分別於2010年及2011年，斥資4100萬港元及1700萬港元，購入跑馬地嘉崙臺一個中層單位，以及樂陶苑一個高層單位。

直到去年，陳妍妮及另外兩人先後將嘉崙臺單位的業權，以買賣方式轉讓予許正宇及其父許宏全。至於樂陶苑單位，陳妍妮亦將她持有的業權售予許正宇。陳妍妮於上述兩單位甩名後，以首置身份於去年4月以8600萬港元，購入半山地利根德閣一個高層單位，印花稅只是300多萬港元。

此外，在4個新上任局長、一個調任局長中，被關注是否擁有外國國籍、薪金多少、會否因應疫情捐薪減薪與市民共度時艱。5個政策局皆回覆稱，其局長沒有外國國籍，惟民政事務局局長徐英偉曾持有加拿大籍，但已於2008年加入政府出任該局政治助理時放棄該國籍。

5個政策局又表示，其局長月薪會按早前特首宣布，在未來12個月會減薪10%。局長月薪原為34.8萬港元，在減薪10%後則為31.32萬港元。對於會否捐出1個月薪金，5個政策局未有正面回應。