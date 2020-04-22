屢次與政府唱反調　政界料下一波改組行會

政府表示，行會成員是特首的資深顧問，但不保證他們會做足任期。

政府今日(22日)公布問責班子變動，4名局長包括劉江華、羅智光、劉怡翔及楊偉雄遭撤換，外界關注作為特首智囊和決策諮詢機構的行政會議(行會)，會否成為下一波改組目標。政府表示，行會成員是特首的資深顧問，但不保證他們會做足任期，因為香港現時正面對前所未有的困難局面。有政界人士及學者認為，行會非官守成員各懷鬼胎，並屢次與政府唱反調，預料是港府下一波整頓目標。

行會目前有16名成員，任期以特首任期為限，即2022年6月30日。但事實上，行會成員常與特首口徑不一，大唱反調，如近月新冠肺炎疫情在港爆發，市民人心惶惶，紛紛搶購口罩等防疫物資，惟政府在有關立例規管口罩供應及定價、關閉戲院及娛樂場所等安排上，均與行會立場不一，加上早前政府宣布擬推出禁酒令後，最少3名行會成員，包括新民黨葉劉淑儀、自由黨張宇人及湯家驊表明不支持，公開與政府唱反調。

特首林鄭月娥今在記者會上被問到會否改組行會，她回應指與主要官員不同，行會由特首任命，是她的資深顧問，他們亦會繼續成為其智囊，但對於能否「保證」行會成員全部完成任期，她不會這樣做，因為她知道「never say never(永不說不)」的道理，又指香港現時正在非常困難的時期，需要立即恢復金融、創新科技等行業。

身兼行會成員的工聯會議員黃國健指，相信每位接受政治任命的官員或議員都有心理準備，稱無論改組行會是施政需要或大局需要都應接受。同為行會成員的議員葉劉淑儀則指，不排除會進行改組的可能性，又稱若果自己離開行會能對港府管治有幫助，她並不介意。

「廿三萬監察」發言人、前議員王國興預料，港府下一波將整頓行會，他認為行會成員不團結、不稱職，整個政府體系「一盆散沙」，團隊之間不同舟共濟，又指行會作為協助特首決策的最高層機構，成員「講嘅嘢同決定同特首講嘅唔同」，政府與行會成員欠缺溝通只會讓市民「唔知聽邊個講」，大家人心惶惶，無助於止暴制亂，絕對應盡快撤換。

香港理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強就指，過去不少事件見到行會成員各懷鬼胎，不但無法幫助政府出謀獻策，更公然唱反調，如早前的禁酒令等。他又指，林鄭完全不重視行會，很多事情並無拿到行會全面討論，僅與幾個「心腹」討論後便推出，應盡快撤換，以免浪費納稅人金錢。他建議政府應避免「分豬肉」式地將成員位置分給建制派政黨，應盡量讓願意掌握民意、講真話的人加入，以更換脫離新時代的成員。