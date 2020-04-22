物管抗疫津貼接8100宗申請　暫批出6300萬元

物管支援計劃向大廈清潔人員，及保安(圖)等發放每月1000元抗疫辛勞津貼。

政府在首輪防疫抗疫基金推行「物管支援計劃」，向私人住宅及商住兩用樓宇的前線工作人員，包括清潔人員及保安等發放每月1000港元的抗疫辛勞津貼，為期4個月。新任民政事務局局長徐英偉今(22日)表示，截至今日，物業管理業監管局已收到超過8100宗申請，當中約1800宗申請已獲批核，涉及資助金額逾6300萬港元，惠及1.4萬幢樓宇，佔全港私人住宅和綜合用途樓宇總數逾40%。而民政事務總署將於短期內，公布第二階段物管支援計劃細節。

徐今日與議員麥美娟，香港護衛及物業管理從業員總會，和香港環保物流及清潔從業員協會代表會面，與會人士均歡迎政府推行物管支援計劃，認為能有效支援前線員工應對疫情，並提出優化建議，期望支援計劃可擴展至私人住宅以外其他樓宇。

徐表示，為回應業界訴求，局方會將資助範圍延伸至工廈，亦會適當地擴大這些工廈的資助名額，他稱物管支援計劃的截止申請日期已延至下月31日，呼籲未申請的合資格物管公司和業主組織盡快遞表申請。