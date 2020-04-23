IVE畢業生助開發視像會診　盼減輕醫療系統負擔

醫療系統在疫情下面臨龐大負擔，有香港專業教育學院（IVE）畢業生加入初創企業團隊，協助開發全新的網上診所管理系統及視像會診，並可為病人進行初步新冠肺炎測試，盼減輕醫療系統負擔及社區傳播風險。

醫療資訊平台首席技術總監林震宇指疫情嚴峻，市民即使稍有不舒服，亦未敢出街求診，故因應疫情在本月推出視像會診服務，目前約有十多位專業醫療人員，當中包括普通科醫生及心理學家等，並期望一個月內可應付幾百位病人。他稱病人可透過網上會診，根據醫生指示自行收集深喉唾液樣本，並送往指定化驗所進行化驗，減輕公營醫療壓力。

他續指科技將帶動各行各業，透過網上診所管理系統，能夠減少文書處理的時間，提供一站式服務予醫護及市民。另外，平台亦會提供醫療資訊，如「一分鐘健康小測試」及如何戴口罩等資訊。

該平台軟件工程師陳奕希指科技面臨愈來愈多商機，勉勵學生要多增值自己，參加多元化活動，勿局限自己。作爲IVE畢業生，他表示，慶幸當初在學校時多涉獵各類活動如攝影，從而學到圖像處理，並應用於將來事業。