關員自願參加拍門隊　踏遍郊野追蹤隔離人士

總關員朱偉成加入海關24年，今年2月中加入俗稱「拍門隊」的工作，協助衞生防護中心前往探訪居家隔離人士，查看他們是否留在家中，並檢查他們的手帶，及核對聯絡資料，由於工作需經常要接觸高風險場所，家中有2名正就讀小學的兒女，他直言為確保安全，每次回家前也清潔梳洗，把鞋子留在公司，再換另一對鞋才回家，之後亦不會立即接觸自己的孩子，會先再次洗澡，而自己的衣服亦不會與家人的衣服一起清洗，以策安全。

他坦言，自己一開始以為工作十分簡單，只需根據地址上門，登記資料後便可離開，但當他們開始探訪工作後，始發現工作並非如想像般。其中一次，他們乘車到達某個郊野的住宅區，只見漫山遍野的村屋綿延不絕，入村的路深不見底，「也不知道是路還是坑」，當時頓感無助，幸得郵差的幫助，終找到要探訪的地址，屋主不但非常友善，返港後亦一直遵守檢疫令。

朱又試過探訪一戶居家隔離人士，按鐘10分鐘無人應門，打電話亦無人接聽，正當他們準備離開，將個案交由調查部門採取行動之際，有隊員提議發短訊給該對隔離人士，一方面說明他們曾經探訪，另一方面「比多最後一次機會佢」，結果馬上獲得回覆，他們始知戶主夫婦是聾啞人士，由於聽不見才無法回應。

談及當初為何參加自願防疫工作，他表示，數月來每天看新聞，眼見香港的新冠肺炎疫情愈來愈嚴重，他一直反思，「除左原本的工作外，我仲可以再做啲咩呢?」後來部門召集同事擔任自願者，他與家人商量後即決定報名參加，申請時上司的支持亦令他大為鼓舞。問及自身的安全，他表示在參與工作前確有擔心，但發現部門提供極佳的裝備和足夠的防護物資，亦特別安排更衣設施讓他們每次工作後清潔梳洗，倍感放心。