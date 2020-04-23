海關全力支援防疫工作　女督察助追查確診者之前行蹤

新冠肺炎疫情在數月間蔓延全球，對香港醫療系統造成一定壓力，海關為了作出支援，早於疫情爆發初期已調配自願者參與抗疫工作，至今約有100名海關人員加入，包括到檢疫中心當值、探訪居家隔離人士，確保他們嚴格遵守檢疫令，至近日，更增撥人手到衞生防護中心的「追查組」，追蹤確診者之前所到之處，及找出密切接觸者，以盡早切斷傳播鏈，減低疫情在社區蔓延的風險，有海關人員參與有關工作後，暫停與家人同桌用餐，但仍無怨無悔，繼續默默為抗疫工付出一分力，並獲海關關長鄧以海及管理層的鼓勵及全力支持。

見習督察馬詩菀加入海關約2年半，在約1個多星期前自願加入抗疫工作，協助追查確診人士之前的行蹤，以找出密切接觸者，除對確診者及相關人士進行電話訪問外，亦需外出實地視察相關地點及追尋有關人士。在加入海關前，她是白衣天使，在公立醫院任註冊護士約1年半，坦言自己對保障公眾健康有使命感，加上疫症當前，身為紀律部隊「可以說有一份雙重使命感」，因此希望可在另一個崗位上幫助醫護人員減輕其工作壓力，在得知部門招募後便義不容辭地報名參加義務抗疫工作。

她表示，在參與工作的短時間內，已接觸到不少令她印象深刻的個案，例如其中1名確診者在求診時病情十分危急，未能親口向衞生防護中心人員提供詳細背景及過去14天的活動資料，除了確診者的職業外，無論是其工作情況、公司資料、甚至家庭背景均無從入手，全靠他們的努力，先從確診者的職業着手，經多方面追查及詢問後，不但將相關的個人資料查出，更成功追蹤到該確診者在潛伏期間曾接觸過的10多名人士的資料。

確診者的住所亦是追查工作的一大挑戰，馬指出，曾經有1名確診者居於舊樓劏房，環境複雜，無論大廈中的住户數目、每個住戶的人數均不得而知，他們只可向附近地產代理和相關業主取得樓宇資料，再向附近的街坊鄰舍了解住戶的情況，終成功追蹤到確診者鄰近單位的所有住客資料。

雖然她的工作獲得家人的支持，亦很榮幸可以運用自己的醫療經驗協助抗疫，但坦言參加自願工作後，自己便沒有再與家人同枱用餐，以保障同住雙親的健康。當然，她亦表示部門為前線同事提供了足夠的防護裝備，衞生防護中心的醫生亦會為他們提供專業意見，所以工作環境非常安全，認為自己被感染的風險不大。