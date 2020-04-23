警方聯同食環署打擊街頭賭博　5男涉違禁聚令

警方天水圍分區及元朗分區軍裝巡邏小隊聯同食環署人員，昨日（22日）在區內打擊非法街頭賭博，突擊巡查天澤邨及泰祥街一公園休憩處，搗破兩個懷疑非法賭檔。至近中午12時許，天水圍分區軍裝巡邏小隊在天澤邨澤星樓對出位置，拘捕4名年齡介乎52歲至66歲男子，涉嫌「在賭場以外任何場所進行賭博」（街頭賭博），檢獲一副撲克牌及小量現金。該4名被捕人士及一名58歲男子因於上址聚集，涉嫌違反《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（第５９９Ｇ章）。警方已向他們發2,000港元定額罰款告票。

另外，至近下午1時許，元朗分區軍裝巡邏小隊在泰祥街一公園休憩處，拘捕4名年齡介乎61歲至81歲男子，涉嫌「在賭場以外任何場所進行賭博」（街頭賭博），行動中，檢獲一副撲克牌及小量現金。

警方提醒市民，街頭聚賭屬違法行為，同時對居民造成不必要的噪音滋擾。根據法例，任何人於街道上經營或管理或控制非法賭博，一經定罪，最高罰款5萬港元及監禁2年。任何人於街道上進行非法賭博，一經定罪，最高罰款3萬港元及監禁9個月。