長時間停課小學生難適應　校長籲設兩個月緩衝

一般小學在8月底會設有適應班，給升讀小一學校的學生，讓新生適應新環境、溫故知新。但停課逾3個月，不少家長和準小一生擔心升學後的適應。有小學校長指，除適應班的措施外，一般小學在開學首一至兩周的課程會較緩慢，專門補充基礎知識，但受疫情影響，學校或需要加長緩衝期至一個半至兩個月。

浸信會天虹小學校長馮耀章指出，適應課程例如中文識字方面，選字可能要更淺白，並調節涵蓋範圍；而英文科亦要回顧基本常用字，又指即使幼稚園生升上小一，仍會視他們是「K3.5」，給予緩衝期，該做法不需投放大量的額外教學資源；但受疫情影響會整體加強處理，而非純粹針對有學習差異的學生。

馮預期，不是每間幼稚園能做到網上教學，功能亦不能與實體課堂相比，認為一定要做調節，濃縮或補回課程。不過，他希望5月或6月時能夠復課，可讓教師跟進學生學習進度。馮表示，當年沙士停課50多天，已影響不小；擔心今年情況更為嚴重。前事不忘，後事之師，他認為學校不應急於一時，「推翻課程但（學生）跟唔到，長遠的影響更大，不如做返好基礎。」

香港道教聯合會鄧顯紀念中學校長劉志遠則認為，停課對初中甚至升讀中一的學生，影響不大；因為學校一般會為升中學生安排補底課程，例如中文、英文及數學，暫時未有具體的協助措施。