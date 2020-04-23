升小生派校不如意　疫情下叩門添困難

幼稚園停課多時，升學衍接等問題令人擔心。大埔及北區幼兒教育校長會主席郭楚翹指，升小一的第一輪收生結果已公布，故影響不大；但轉校和「爭櫈坐」則會「麻煩小小」。她指若果學生獲派不如意的學校，疫情影響之下可能要「乖乖哋」避免外出，但現時不少小學照常開放，學生仍有「叩門」爭取入讀心儀小學的機會。

「成個下學期完全冇上到堂」，郭表示，目前幼稚園學生只能繼續網上學習，教師會按原本教學進度製作教學短片，然後傳給學生，但基層學生家中未必有電腦，網上學習會遇到困難。她指，今個學年只有上學期進度，面援教育停滯，「一定唔及得喺學校返學咁豐富」。她指學校有工作紙供學生在堂上練習，教師可「睇住佢哋」，但在家學習時，必定有家長陪同，工作紙究竟由家長處理還是親自完成，教師不得而知，未能掌握學生的真實學習能力。

郭表示業界已有心理準備，今個學期都不會復課，但認為幼稚園始終是學前教育，家長可能要有更大力度協助學生，學生回到校園時，校方再按情況加強教學，「由頭教多啲」。她又指最困難是幼三(K3)升小一，相信小學方面有處理方法，暫時未收到家長在子女升小方面的求助。

教聯會主席黃錦良亦認為，幼稚園的學習比較多是群體相處、品德及性格的建立，因此升上小學時，可由基本再學起，他以幼園生學習的單、雙數為例，升小亦會再深化學習，加上在暑假時，小學亦有升小適應班，故相信升學衍接的問題不大。