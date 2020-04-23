大學停課無法完實習　準老師改網上教學成依據

全港學校停課，除影響課堂進度，大學的部分學科，需要完成實習才能獲取專業資格，受停課影響無法實習，能否畢業仍屬未知之數。修讀各大學的教育相關學科之學生，因停課未能進校完成實習。有校長表示，學校停課令這些「準教師」無法在課堂面對面授課，亦未能體驗課堂管理及學生回饋；不過，實習老師會參與中小學教材支援網上教學，總算可以作為實習成果的依據。

本身是中學校長的香港輔導教師協會副主席何玉芬表示，停課令修讀教育課程的學生未能實習，但有部分院校有為在中、小學實習的教師提供教材支援網上教學，不少學校採用網上教學時，亦會讓實習老師動手教學，並由學校教師從旁輔助。當然，網上教學與課堂教學仍有一定差距，例如未能學習管理課堂秩序及體驗學生的反應等；而復課後，部分學校亦未必有空間讓教師完成完整的6星期實習。

香港教育大學回覆時表示，復活節假期結束後，學員將繼續本學期的實習，支援學校的「停課不停學」措施，完成指定學科的「微格教學」(microteaching)，模仿教學場景演練教學，由教大導師視導、評核及提供改進意見。教大將視乎疫情發展，靈活處理本學期的到校實習，容許學員以網上教學進行實習，按校本情況延至期考之後或最遲本學年前完成「學校體驗」。

而香港大學的教育學院則指出，原定下學期或夏季學期進行一些本科課程的實習，將會延期；學院會繼續密切留意事態發展，適時調整安排。至於言語及聽覺科學課程的臨床實習，已於網上進行。

該學院的學生教學實習，因中小學停課而暫停，學院透過大學與學校夥伴協作中心，向所有教學實習伙伴學校提供網上教學與教材設計等支援。至於其他課程，港大指今年修讀本科最後一年課程而又需作實驗、臨床或其他面授單元的課堂，以及個別學院有特別的評估要求等，大學會特別安排，以確保學生在6月初前完成學習以如期畢業。

香港中文大學回覆時指，各學科會按課程需要，適當調整實習模式及時間，大學會確保學生在畢業前取得充份的專業訓練和工作經驗。

教育局回應查詢時指，師訓課程方面，據了解，在疫情下的學校停課期間，個別院校已就其師訓學生到校實習，考慮不同的替代方案，並作特別安排，例如通過電子學習模式進行部分教學實習工作、微觀教學及參與教材製作等。