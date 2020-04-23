全港學生復課無期　學界「三招」保學生升班

因應新冠肺炎疫情，延後的文憑試終敲定在本周五開考，惟影響最多學生的復課日，仍遙遙無期。全港學生自1月底至今沒有上課長達90日，影響學習進度。學界促教育局盡快公布在疫症影響下，取消要達到190日的最少上課日數才升班的「框框」，鬆綁後讓學校校本設定補償學生失去的上課日子；另外，可以考慮縮短暑假或提早開學，以及削減考試後活動及校外交流的課節，轉為替升班學生安排「補底補時」，以追回應授課程。

教育局自1月底宣布全港學校延長農曆新年假期，推遲至2月中復課，因應疫情持續，復課兩度延後，至本月中的記者會，只交代文憑試開考安排，局長楊潤雄未有提及中小學確實的復課日子，早前曾指「極有可能」在5月底分階段復課。

本身是小學校長的教聯會主席黃錦良認為，局方早前指，在復課前最少3星期會公布相關安排，他認為局方一旦有決定，同時應該提供指引，例如在停課期間採用的電子學習，是否可計算在190日的上課日，或是可放寬有關標準，好讓學校在復課餘下的日子安排教學進度，並且檢視是否需要為學生補課、縮短暑假，以及取消試後活動和校外交流等。

他又指，局方至今從未與學界討論相關安排，當發出相關指引後，各學校有據可依，再以校本處理，否則「學校冇決心去做」，指引亦需要提供彈性予有需要的學校提早開學，令學生及家長安心。

疫情難以掌握，一旦在學期完結，即7月時仍無法復課，中學或以下程度的學生又應否留級？黃錦良、香港中學校長會主席鄧振強及香港輔導教師協會榮譽顧問趙榮德，均不贊成全港學校留級。趙表示，全港學校在農曆新年假後開始停課，即學校基本上完成上學期的課程，並非「零」學習，若要學生重讀一年，相信會影響學習動機，「學生唔會願意」，他亦看不到有重讀一年的需要。

鄧振強表示，學生的升、留級屬學校的校本工作，應交由學校處理；香港從未試過全部學生留級一年，若果所有學生均需留級，學界會出現斷層，中小學以至大學在該年度亦沒有新生，會損及就業市場。

由於應屆中五生明年要應考文憑試，鄧振強認為中學較為關注該批學生的學習進度，故在復課後會安排需要加緊學習。他認為，停課期間採用的網上學習「在高中應用得好啲」，加上要準備文憑試，中五生的學習動機較高，相信問題不太大。另外，小六生在升中後，可以調節中學課程，加強該批新升中生的銜接。

教育局回覆時指，據與業界的溝通，學校已準備好在復課後，會按實際情況適當地調適教學安排，包括調整活動安排和校曆表、安排補課等，致力保持同學的學習進度。現時中小學各科目的課程指引建議內容，均以整個學習階段方式編排，學校可因應學生學習進度檢視和靈活調適課程編排，例如按需要，將一些課程內容安排於下一學年施教，以促進各年級或學習階段間的銜接。

至於升留班的安排，學校可一如過往按校本機制處理。局方指會繼續與學校保持溝通，提供適切支援及專業意見。