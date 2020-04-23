修例風波：「屠龍小隊」男生涉兩宗罪　今早提堂

警方有組織罪案及三合會調查科跟進連月多宗土製炸彈案，前日(21日)晚上10時許持法庭手令到秀茂坪邨一單位搜查，檢獲一批電路板、製作電子儀器工具、一堆胎釘、150張兒童色情物品及7段相關影片。姓蔡(20歲)青年涉嫌「串謀意圖傷人」及「管有兒童色情物品」被捕，今日(23日)上午在觀塘裁判法院提堂。

蔡男是香港專業教育學院(IVE)一年級學生，修讀關於機械的課程，同時亦是反修例示威者勇武派「屠龍小隊」及「V小隊」成員。他負責設計、分發及供應炸彈電路板，其爆炸品知識來源仍在調查。

去年12月9日，警方接到一名清潔工人報案，指在華仁書院胡應湘堂地基的露天位置發現懷疑爆炸品。爆炸品處理課到場檢驗，證實是組件完備可被引爆的土製炸彈，炸彈外面用保鮮紙裹實，內裏除含有硝酸銨成分更加入鐵釘，一旦爆炸，附近50至100米範圍也會被波及，整條皇后大道東的馬路亦受影響。而該款炸彈與挪威2011年發生爆炸案中，兇徒使用的炸彈相似，當時共造成至少8人死亡、30人受傷，附近半棟大廈亦被炸毀，威力相當驚人。