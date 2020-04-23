東方日報A1：中央任命五名新局長　曾國衞任務最艱巨

國務院昨日正式公布港府最新人事任命，涉及五名新局長，包括任命前入境事務處處長曾國衞出掌政制及內地事務局局長、前勞工及福利局副局長徐英偉為民政事務局局長、前機電工程署署長薛永恒為創新及科技局局長、前金融發展局行政總監許正宇為財經事務及庫務局局長，以及前政制及內地事務局局長聶德權為公務員事務局局長。曾國衞表示，即將來臨的兩次選舉將是工作重點，並繼續加強和推廣憲法和《基本法》宣傳和教育。有學者認為，今次官場大地震，一切是為九月立法會選舉做好籌備，意味中央對選舉不容有失。

行政長官林鄭月娥昨日聯同五位新任命的局長與傳媒會晤，五名新局長逐一發言表達個人想法及抱負，但不設答問環節。曾國衞先感謝中央及行政長官對他的信任，並表示接下來他有幾個工作重點，要抓緊推進落實，包括未來有幾個重要選舉，今年稍後會舉行的立法會換屆選舉及明年的選舉委員會界別分組選舉等，他會繼續與選舉管理委員會緊密合作，確保選舉以公開、公平和誠實的方法進行。

曾國衞又稱，他會繼續加強憲法及《基本法》的宣傳和教育，讓市民有更全面和加深認識。此外，他會繼續加強協調和推廣粵港澳大灣區的建設工作。他指新任命是全新挑戰，並認為自己過去多年在政府的行政管理經驗，加上過去與不同內地部委合作和相處，相信絕對可以勝任該職位。

對於紀律部隊出身的曾國衞成為首名非政務官出身者掌管政制及內地事務局，林鄭強調問責團隊的組成原則是用人唯才，當中的「才」不但是才幹，更需要其他特質，包括充分明白一國兩制、面對問題迎難而上及有協調各界的能力，她大讚曾國衞以往擔任入境事務處處長時表現出色且經驗豐富。對於坊間所稱的「文官、武官」，她指實際上並無如此分類，例如多屆海關關長，大多出身政務官；而常任秘書長則大部分為政務主任職系。

香港理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強指，聶德權未能妥善處理去年區議會選舉，導致不少不公平的事件出現，包括有暴徒縱火、恐嚇建制派人士；亦有民主派人士包圍投票站或「排完再排」，導致長者無法正常投票，結果引起不少建制派議員及市民投訴，令人質疑聶對反對派姑息養奸，未有公正處理。

陳認為，中央對於去年區議會選舉極度不滿，認為林鄭及聶德權在選舉安排上處理失當，並未能設立公平的選舉環境，同時擔心今年九月立法會換屆選舉「亂晒大龍、再次大敗」，恐建制派失去在地區直選的否決權，故需委任一位公正嚴明的局長處理選舉事宜，而獲委命的新局長曾國衞為人公正，亦曾於內地工作，更值得中央委派擔任選舉「救亡行動」，保證選舉公平公正舉行，今次任命代表中央對他有信心，故曾國衞任重道遠。

此外，政府未有交代入境事務處處長的接任人安排，入境處發言人表示，副處長區嘉宏會暫時兼任處長一職。

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