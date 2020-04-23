探射燈：港府收費高配套少　催生非法廢置建築物廢料

現時只有屯門及將軍澳有建築廢物篩選分類設施。

建築廢物處置收費計劃於2005年實施，規定建築廢物產生者，在使用政府的廢物處置設施前，須先向環保署開立帳戶並繳費，才可處置建廢；惟計劃卻催生更多非法傾倒建廢問題。有業界人士直言，相關收費過高及配套不足。

該計劃規定承辦價值100萬港元或以上工程合約的承建商，須向環保署開立專戶，運送建築廢物到政府公眾填料接收設施；100萬港元以下者可聘請合資格承辦商處理。相關收費於2017年大幅加價，堆填費每公噸200港元、公眾填料費每公噸71港等。

香港泥頭車司機協會理事長李志輝表示，郊野公園常見的建築廢物多來自小型家居裝修，因廢料量不大，多數聘請小型貨車司機處理，惟司機接收廢料後，由於混雜不同物料，需經過篩選分類才能棄置，處理費高昂；加上現時只得屯門及將軍澳有建築廢物篩選分類設施，運輸時間和成本增加，部分人因而非法傾倒。李認為政府應於多區增設分類及收集站，減低處置成本，亦減低非法傾倒的誘因。

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