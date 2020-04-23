探射燈：行山徑30口罩堆積　專家憂運動變染疫

郊野公園及行山徑的垃圾量隨登山人數上升，網上流傳赤柱犀牛石附近有超過50件垃圾堆積，其中包括食品包裝、水樽、膠袋等，沿途更發現近30個棄置口罩。東網記者早前於獅子山上山路段及飛鵝山，發現多個未有包好的口罩被棄置，令行山人士擔心受感染。

感染及傳染病專科醫生林緯遜表示，雖然理論上郊野地區空氣流通，病毒傳播風險較低，但當大量市民蜂擁上山，近距離聚集有一定傳播風險，特別是在公共洗手間，由於環境適合病毒生存，增加播疫風險。至於棄置口罩會否播毒，林指因大眾防疫意識增加，見到口罩都會遠遠避開，故認為並非太危險，不過，因新冠肺炎病毒會在哺乳類動物之間傳播，他擔心若有動物接觸甚至嚼食口罩，病毒有機會感染動物。

林補充，市民當到達熱門登山地點時發現人流眾多，應考慮離開或戴着口罩行山，更理想是選擇一些人流較少的路線，又或是發掘一些新路線以減低風險。

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