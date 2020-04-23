探射燈：口罩亂棄　廢料滿地　郊區慘淪垃圾崗

熱門郊野公園及行山徑附近，不難發現堆積大量建築廢料，加上近日遊人棄置的口罩等，令偏遠郊區淪垃圾崗，甚至播毒場地。關注團體指郊野地區非法傾倒廢物日益嚴重，又未有如市區黑點加裝閉路電視監察，加上行山人士「自己垃圾自己帶走」意識不足；有議員促環保署加強打擊，免釀生態大災難。

大埔沙螺洞經常吸引遊人行山打卡，惟其中一個觀景亭旁，數袋建築廢料散滿一地，夾雜口罩、發泡膠盒、食品包裝等。類似垃圾堆在山徑沿路多處可見，每堆有10至30袋，有膠桶、木條，甚至廢棄七人車。

經常往城門水塘的行山人士直指，垃圾量愈來愈多。東網記者早前發現，有3隻流浪牛在草地覓食，草叢中卻遍布棄置口罩，令人擔心傳播病毒；附近又有數十袋建築廢料。上址僻靜山林中更有4輛廢棄私家車及一個貨車夾斗，夾斗內滿載廢鐵和建築廢料，私家車車內棄置兩個石油汽樽。

此外，馬鞍山山徑一段路亦有兩輛廢車及一間廢棄鐵皮屋，周遭草叢散落大量廢棄的木板、鐵絲網，甚至有雪櫃和打印機等。

環保署自2009年起已在非法傾倒黑點增設監控鏡頭，同時於偏遠地區或通往堆填區的道路上進行閉路電視監控。惟上述3址既不在黑點名單中，沿路亦未見設有監控鏡頭。

綠色力量副主席文志森表示，郊野地區非法傾倒建築廢物嚴重，新界東北更為重災區。他指因檢控難度高，執法人員需要在非法傾倒當刻發現才能舉證檢控，而郊外地區亦難設監控鏡頭。他認為行山市民的「自己垃圾自己帶走」意識不足，促政府增加宣傳。

議員鄭泳舜擔心，郊野垃圾激增會釀成生態災難，促相關部門加強宣傳教育。鄭認為政府早前加強於舊區的黑點執法，導致建築廢料愈掉愈遠，建議相關部門增加人手及研究更有效追蹤措施。

環保署發言人表示，去年至今曾接獲3宗於大埔沙螺洞非法棄置建築廢物舉報，馬鞍山行山路段及城門水塘則未有，署方曾派人巡查亦未有截獲任何非法棄置建築廢物的活動，將繼續關注有關情況，並採取相應的執法行動，亦會聯絡相關部門跟進清理有關廢物。

----------------------

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！

立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！