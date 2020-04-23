蓬佩奧指中國趁疫情侵蝕港自治權　評論批干預內政

美國國務卿蓬佩奧周三（22日）再次發言指摘中國隱瞞新冠肺炎疫情，並批評中國趁全世界關注疫情大流行之際，做出各種「挑釁行為」，包括侵蝕香港的自治權、對台灣施加軍事壓力，並在南海脅迫鄰國。他強調美方強烈反對中國的欺凌行為，希望其他國家追究中方的責任。

他表示美方堅信中國沒有及時向世界衞生組織通報疫情爆發，並一整個月都沒有通報新冠肺炎人傳人的情況，直至中國大陸所有省份都出現疫情。

蓬佩奧又指，即使北京其後有向世衞通報疫情，但仍沒有分享所有資訊，並隱瞞新冠肺炎的危險性；而世衞總幹事譚德塞在成員不遵守規則時，亦沒有盡其義務向外公布。

對於蓬佩奧又再評論香港事務，有評論認為是干預中國內政。「廿三萬監察」發言人王國興指，香港是中國的一部分，美國沒有權對中國內政說三道四，他認為是因為美國無力控制當地嚴重的疫情，為了轉移視線，才對內地及香港事務多加評論，屬「賴地硬」的行為。王又指出香港特區政府本是由中央政府授權而組成，惟蓬佩奧的言論，以及美國早前通過的「香港人權與民主法案」，則是干預中國內政的侵略者行為。

至於蓬佩奧以香港警方拘捕反對派人士，作為侵蝕香港自治權的例子，理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強認為，有關人士是涉嫌組織及參與未經批准集結，即有機會犯法，因此有關言論明顯是干預本港的司法獨立，甚至是妨礙司法公正，「唔通美國有人犯法，因為有人講幾句，就唔去逮捕佢？」