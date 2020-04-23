網民熱話：外傭暗黑料理　「鹹檸檬」蒸三文魚材料竟然係...

聘請外傭除了打理家務，煮食一環幾乎必不可少，只是有時外傭煮食的創意，隨時嚇你一跳。近日就有僱主在網上貼文，聲稱家中外傭將雪櫃多種食材煮成晚餐，結果菜式不單傳出濃烈腥味，其選用的食材，更令僱主大為震驚。

該名僱主網民早前在Facebook群組「外傭僱主必看新聞訊息」上載圖片，要求網民「競猜」圖中使用了甚麼食材。僱主稱，連她起初都不知道餸菜食材是甚麼，「一開始R(搲)爆頭，再用筷子夾下嚿嘢，又再聞下...淨係聞到腥味」。

由圖片所見，該款蒸三文魚上放上一片檸檬，旁邊伴以一件不知名的啡色食材。一眾網民非常踴躍競猜圖中不知名物體，「連皮奇異果？」、「啤梨？」、「粉果三文魚湯」、「缽仔糕」、「花膠」，雖然答案創意無限，但都未能「命中」。最後僱主開估，指菜式是「鹹檸檬蒸三文魚」，但當中的「鹹」卻非檸檬，而是鹹水角，並介紹炮製方法，「首先用阿仔食淨嘅三文魚柳、鹹水角以及雪櫃用嚟辟味嘅檸檬片，一齊拎去蒸1粒鐘」。答案令網民哭笑不得，「鹹水角係唔係有家鄉風味？」又提議，「你叫工人睇番再叫佢食番，等佢感受吓！」

網民有話說

Starry Starry Nite：好想知啡色嗰啲係咩？

Anniechow Ng：我用工人20幾年，我都自己煮，因為我頂唔順、所以我依家係廚神

Alan Chow：係藝術作品

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