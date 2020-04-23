東華三院網上慈善音樂會助貧困　自設口罩生產線穩供應

2019年冠狀病毒肆虐，全球防疫物資短缺，為了讓市民及醫護人員得到適切保護，有慈善團體日前宣布推出第2階段社區支援及資助計劃，前後共派發逾200萬個口罩，受惠對象涵蓋弱勢社群及社區人士、醫護人員、學生與家長、社福服務使用者及院方員工。在全城留家抗疫之際，團體亦將舉行抗疫慈善網上音樂會，為市民及醫護人員打氣外，亦藉籌得善款持續推出抗疫項目。此外，團體又宣布將自設口罩生產線，並由殘疾人士協助口罩生產運作，既可穩定內部的口罩供應，亦可為殘疾人士提供新的職業訓練及工作機會，讓社區在抗疫物資、服務、經濟及情緒上均得到適切及持續的支持。

「全球都不幸受到新冠肺炎影響，喺呢個咁艱難嘅時刻上任，我覺得格外任重道遠，院方一定會繼續秉持『救病拯危』嘅使命。」東華三院文頴怡主席指，今年時值東華三院創立150周年，院方推出第二階段抗疫計劃，加入了不少新措施，涵蓋更全面，與周年口號「行善˙行更遠」相呼應，讓善行走得更遠、傳得更廣，跟市民齊心抗疫。

近期不少市民為了抗疫都留在家中，為紓緩市民在「疫境」下的緊張和鬱悶的情緒，院方正籌辦於5月舉行「光麗科技控股有限公司」呈獻：「東華三院 LOVE actually LIVE actually 抗疫慈善音樂會」，市民可以於網上平台免費欣賞陣容鼎盛的音樂會。文頴怡主席指，是次音樂會將為東華三院社區防疫工作籌募經費，呼籲善長慷慨解囊，踴躍捐輸。

文頴怡主席續指，口罩是抗疫的第一道防線，有見及此院方繼續向轄下5間醫院的病人派發外科口罩，此階段約20萬個，為病人提供保護，同時亦保護醫護人員，「為咗口罩供應可以持續同穩定，新階段計劃會將院方轄下賽馬會藝進綜合職業復康中心的部分工場位置，改建為口罩生產工廠。」文頴怡主席指，承蒙院方辛酉年主席暨嘉華國際集團有限公司主席呂志和博士的慷慨捐助，新成立的工廠將由東華三院培訓的殘疾人士協助口罩生產運作，屆時將有2部口罩生產機，如成功試產及取得相關認證，可望於7月正式投產，首先作內部服務單位使用，預計最高產能可達每月220萬個。

新階段計劃亦一如以往惠及弱勢社群，院方由本月中起會派出兩輛流動中醫診所到港、九、新界九個地區，為已預約登記的病人提供為期5周的免費流動中醫診所服務，預計每日有60名病人受惠，同時亦會向草根大眾，即已屆中、晚年的公屋租戶家庭派發約47萬個口罩，以紓緩社區人士在搜羅抗疫物資上的壓力。院方亦向旗下約2300個物業租戶送贈外科口罩。

在支援醫護人員方面，院方在第一階段抗疫計劃中向轄下醫院的醫護及醫療服務單位派發口罩、手套、搓手液、抗炎茶等物資，今次再「加碼」向院方轄下5間醫院約7200名員工派發愛心滋潤燉湯，文頴怡主席指「面對疫情，佢哋真係勞苦功高，消耗咗好多體力同心力，犧牲咗同家人相處嘅時間，所以好想為他們打打氣。」

另外，東華三院亦為復課做足準備，包括安排於復課後即時向屬下學校派發共約80萬個口罩予有需要的學生，直至本學年暑假，而於停課期間，院方屬校亦加緊為校舍進行全面消毒、裝置自動消毒噴霧器及設置圖書除菌機等。為支援家長、學生及學校服務的營運商，院方在新計劃中加入豁免或資助2月至4月的屬校校車車費，以及屬下18間中學小食部營運商2月至學校復課前一天的小食部租金。

由於疫情嚴峻，院方屬下的護老院已經限制家屬探訪，為了提升長者的身心靈健康，院方特別安排院友使用視像通訊與親友見面，讓他們保持聯繫及溝通。

「最辛苦係一班前線員工，要好好多謝佢哋。」為答謝該院員工在過去數月，不辭勞苦地維持各項必需及後勤支援服務，文頴怡主席指院方悉心向員工派發「齊心抗疫心意包」。此外，院方總部員工除獲贈「愛心打氣包」外，亦有不少顧問局成員及現屆董事局成員向總部員工派發「打氣加油」美食及湯飲等，鼓勵員工在這期間仍然緊守崗位，服務市民大眾。