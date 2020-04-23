行會成員指香港深層次問題多　政府大換班順理成章

政府問責班子昨(22日)大換班，身兼行政會議成員的民建聯議員張國鈞今(23日)於電台節目中表示，本屆官員團隊已做了幾年，適當時間換新成員加強動力及新思維是好事，因過去一年多，由反修例風波到新冠肺炎疫情，香港都有很多深層次問題，政府因應問題調整團隊是順理成章。

對於今次調動沒包括處理修例風波的相關官員，他指出目前經濟低迷，但香港在創科及金融方面仍有優勢，因此如何在疫情未完結時帶領香港騰飛將非常重要。

張續指，民政事務局是政府收集民意的機構，過去發揮得不理想，希望換一名較年輕的局長能令政府更「貼地」；另外很多市民認為公務員行政效率有改善空間，希望換新局長後有改進。對於有兩名新局長為民建聯成員，他強調並非是民建聯與政府的「交易」，但對他們的才華得到認同感開心。

全國港澳研究會副會長劉兆佳則示，部分局長被撤換並非針對個別官員，而是要強化政治戰鬥力，配合中央路線，又指現時形勢是中央主動整治香港亂局，壓制內外反對勢力，不讓香港落入反對派手上，所以港府一定要作出配合。他認為政府過去不夠強硬，亦有心討好反對派，若未來配合中央對港政策，可以在止暴制亂、打擊反對勢力及強化愛國力量上，做出成績，將可以爭取民意，雖然港府現時民望低，但他不認為中央會讓反對派在立法會選舉中取得過半議席，但就不推測中央如何做到。

而民主黨議員涂謹申則表示，近年政府民望一直下跌，社會對政府不信任，換局長可能想令社會感覺有希望。惟他認為，換人沒有眼前一亮的效果，如看政績，亦不明白為何要換走相關5位局長。他認同有建制陣營指，換人可能是為了9月立法會選舉的「鬥爭」。至於換人會否有助民主派與政府溝通，涂稱要視乎北京的路線與政策，如果北京認為要多溝通，相信官員會多與民主派接觸。