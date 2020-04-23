梁美芬批民主派為反而反　石禮謙：港須摩西帶領走過經濟紅海

立法會今早（23日）繼續就《2020年撥款條例草案》進行恢復二讀，涉款逾6千2百億元。經民聯議員梁美芬在會上批評，香港在面臨逆境時，民主派沒有顧全大局的觀念，僅繼續為反而反，又到外國要求制裁香港，令香港在經濟評級變成不穩定，甚至癱瘓內務委員會會議，違反一國兩制政策。同屬經民聯的議員石禮謙則要求香港在財政計劃上要有遠見，更形容香港需要摩西帶領走過經濟紅海。

梁美芬表示，相信在疫情過後，中國會是經濟復甦得最快的經濟體，認為港府應要思考，香港應如何在疫情後結合中國的經濟復甦過程，又要求政府要多聽民意。她亦表示支持政府向合資格市民派發一萬元，認為香港稅制簡單，但現時香港面對的環境與以往不同，批評「黃色經濟學」是害死香港經濟，又形容是「蠢人經濟學」、「傻人經濟學」，認為這些人沒有資格做生意，認為應要在社會發酵。

地產及建造界議員石禮謙表示支持財政預算案，他指香港正面臨3方面的挑戰，分別是社會動盪、疫情，以及經濟下行，香港經濟是時候作出結構性改變。石稱雖然政府推出兩輪防疫抗疫基金，惟有需要人士仍未收到資助。石認為政府在財政計劃上要有遠見，帶領香港渡過現時的難關及面對未來的挑戰，甚至形容香港需要摩西帶領走過經濟紅海。

石又建議政府可收回郊野公園及棕地建屋，增加房屋供應；從市場上買回港鐵的股份；增強安老院社服務，以及加強與市民之間的對話。他指政府現時跌入古羅馬塔西佗陷阱，即是政府失去其公信力，無論其工作有多好，社會均將給予其負面評價。他呼籲政府盡快從陷阱中走出來，多做正面的實事。

議員姚思榮表示，在去年反修例運動過後訪港旅遊減少，認為港府須撐企業和保就業，希望民主派不要沉醉在去年區議會選舉勝利之中，不要作政治攬炒。他又指，現時財政儲備應健康，但如政府有第三輪抗疫防疫基金措施時應準備好。

議員葉建源指，政府未有在發放首輪防疫抗疫基金時，包括向合資格市民派發一萬元，認為是錯失及時援助市民的機會，現時仍要望穿秋水，對此感到非常失望。他亦批評，政府在教育開支部分有明顯倒退。