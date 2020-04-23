團體立會外請願　要求褫奪郭榮鏗議員資格

近日不同團體均聲討議員郭榮鏗濫用職權，阻撓立法會內務委員會選舉正、副主席。公職人員行為失當關注組今早(23日)11時半，到立法會大樓外請願向政府代表及建制派議員遞交請願信，要求褫奪涉嫌違反議員誓言與公職人員行為失當的郭榮鏗之議員資格。

請願人士手持「出賣國家利益，阻議會攬炒香港」、「郭榮鏗涉嫌叛逆罪、公職人員行為不當」等標語在立會外示威。關注組召集人郭綺華表示，郭榮鏗身為一名議員，曾宣誓效忠中華人民共和國和基本法，有落實憲法的責任，然而他卻花了整整15場會議、約30小時，仍未能選出內務委員會主席。

郭綺華認為，郭榮鏗有意拖延內會選主席的進度，同時亦浪費納稅人的金錢，覺得是嚴重的公職人員行為失當，希望有關權力部門盡快褫奪郭榮鏗的議員資格。

到場接收請願信的議員葛珮帆表示，民主派經常藉口說郭榮鏗是按照《議事規則》處理選主席事宜，惟根據《議事規則》，選主席事宜應在15分鐘內完成，而民主派亦揚言拖延選出內會主席是為了阻止《國歌法》立法，有見及此，她認為郭榮鏗已違反公職人員行為失當，並強烈譴責其行為。