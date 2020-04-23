文憑試明開鑼　試場設熱源影像系統監察發燒者

中學文憑試明日開考，首科筆試為視覺藝術科，為防止新冠肺炎傳播，考試及評核局增設了多項預防感染措施，該局主席容永祺及秘書長蘇國生日前到設有試場的聖若瑟書院了解開考準備，該局指，大部分試場均設「熱源影像系統」，可配合其他措施及時發現考生體溫異常。有校長則呼籲考生提前40分鐘進入考場。

考評局指出，防疫措施包括將考生座位距離拉闊至不少於一米；考生需填寫健康申報表及戴上口罩等；大部分試場設有「熱源影像系統」，配合額探或耳探的探熱器，為考生量度體溫。

聖若瑟書院則為考生預備了空氣流通的「等候區」，讓考生等候進場或稍事休息；而部分學校亦設立特別試場，讓已申請特別考試安排的考生應考。

容永祺感謝所有試場學校的支持與配合，為今年的文憑試投放更多的資源及增派人手協助舉行考試，讓考試在疫情之下有序舉行，考生能安心應考。他勉勵5萬多名應屆考生，「文憑試為人生中的一個重要里程，無論環境如何改變，也希望大家能放鬆心情應試，以最佳狀態發揮六年中學努力的學習成果。」

中學校長會主席鄧振強則稱，學界已做好準備，包括向監考員簡介和模擬考試運作，他提醒考生要預留足夠時間接受量體溫等檢測，建議考生可於開考前40分鐘進入試場，若體溫超過38度不能進入試場。又指目前未有出現中學生大規模本地感染群組，證明考生在防疫工作上做得好。