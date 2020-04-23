首批完成病毒檢測人士離開酒店　認為安排不俗惟膳食欠選擇

新冠肺炎疫情未止，港府周一(20日)起徵用九龍城富豪東方酒店作臨時檢測中心，並於昨日(22日)開始讓需要通宵等候新冠病毒化驗結果的機場抵港人士入住留宿，等候檢疫結果。今早（23日）首批完成病毒檢測的人士於上午約11時40分陸續離開酒店，部分人士指酒店檢疫措施效率不俗，但食物方面則選擇欠奉。

今早9時許，酒店外已有數十名警員在門前戒備，酒店內則有身穿保護衣的職員，其後陸續有貨車運送數十張椅子到酒店，亦不時有送貨員將物資送到酒店。截至約11時20分，衞生署、消防處、衞生防護中心職員及數名醫生到達酒店，約11時40分，首批約20名完成病毒檢測的人士，分批離開酒店。

其中黃先生稱，昨由菲律賓返港，下午3時到達酒店，獲安排入住獨立房間。他認為當局在短時間內安排酒店檢疫措施，效率不俗，職員亦有提供緊急電話予入住的旅客，態度認真 ，但食物方面則沒有選擇。

施先生與太太表示，昨晚約9時許乘坐當局的專車到達酒店，亦認為政府的處理手法不俗。他們在大堂等待不久即被送到酒店房間，職員定時把膳食送到房間門口供他們拿取，二人今早獲告知測檢報告呈陰性可以離開。