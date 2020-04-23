批政府不了解業界情況　健身中心代表促代支80%人工

新冠肺炎疫情嚴重影響香港經濟，加上港府上月28日起實施「禁聚令」，關閉包括健身中心在內的6類娛樂場所，令健身中心經營困難，政府上周三(15日)表示將於第二輪「防疫抗疫基金」下推出「健身中心資助計劃」，以紓緩疫情帶來的影響，惟業界今(23日)對措施表示不滿，批評政府並不了解業界情況，低估受影響人數，要求政府重新審視第二輪抗疫基金安排，調整補貼金額。

有議員聯同約30位健身中心業界人士要求政府以中心的規模、租金或營業額比例作出相應的合理補貼，建議參照餐飲業界的安排，按處所的面積大小，補貼28萬港元至220萬港元，以及由政府代為支付受影響的員工或自僱人士80%的薪金。

有業界代表批評政府先前把關不力，突然又讓業界停止營業、承受惡果，而抗疫措施又毫無根據，要求政府調整第二輪抗疫基金訂明的補貼金額。業界又要求政府在採取下一步行動前先於業界人士溝通及磋商，希望政府認清大型連鎖健身中心及小班教學的本質不同，以及協商增加防疫措施及安排，令業界可以繼續營業，做到既保就業的同時，令市民保持健康體魄。