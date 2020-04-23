旺區美髮業生意急挫80%　商會促政府擴大紓困措施

今年2月至4月，各區髮廊生意大跌50%至70%。

新冠肺炎疫情重創香港經濟，市道百業蕭條，政府早前推出兩輪抗疫基金救市，惟仍有多個行業未能受惠，當中包括美髮業。從事美髮業的8大協會今(23日)發表聯合聲明，指疫情爆發以來，業界生意斷崖式下跌，普遍跌幅至少50%，約4萬從業員中不乏自僱人士及自由工作者，無法受惠於政府的「保就業」計劃。

香港美髮美容業商會會長江樹林表示，今年2月至4月，各區髮廊生意大跌50%至70%，旺角、銅鑼灣等旺區在農曆年旺季，生意更較去年同期急挫80%。他形容髮廊近月是「夾硬捱落去」，若疫情持續，髮廊停業潮將排山倒海出現。

江又指，估計現時約有4萬美髮從業員，包含髮型師、培訓導師、舞台及媒體髮型設計師等，在疫症期間均面業開工不足，甚至失業。當中約有2.5萬人是自僱人士和自由工作者等，一直以來未有自發供強積金，根本未能受惠於政府的「保就業」計劃。

在灣仔開髮型屋的陳家健指，疫情爆發後生意大跌50%，每月淨蝕10多萬港元，「蝕咗成分租」，現時已縮短營業時間，並要求22名全職員工，每周放1日無薪假。

另一位髮型屋東主張國雄指，其設於尖沙咀的髮廊生意插水式下跌一半，上月其中一個周日，只有10名客人，比往日百多個客人慘淡，亦有不少客人懼怕疫情而取消預約。他表示現時仍要承受6位數字租金，每月虧損達5位數。張又指，影響最大的是自由工作者，部分人由月入逾2萬港元跌至不足8000港元，比初級助理更少。

香港化粧品同業協會、香港美髮美容業商、亞洲髮型藝術家協會等8大協會向政府提出8大建議，包括從寬處理髮廊經營者的「零售業資助計劃」申請；擴大第二輪防疫基金，向所有能提供僱主聘用證明的美髮從業員發放6個月現金資助，每月9000港元；資助所有髮型界從業員購置防疫物資；為持有商業登記證，但未能在兩輪抗疫基金受惠的商户，發放一筆過3萬港元特惠補償等。