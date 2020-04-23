在家工作情緒受困擾　找人傾訴多做開心事可增加正能量

新冠肺炎疫情持續3個月，市民被逼長時間留家，與家人產生磨擦爭執的機會增加，又要對疫情擔驚受怕，對心理構成不少壓力。香港中文大學醫院建議巿民在疫情下應保持精神健康，若受情緒困擾應找人傾訴，每日預時間做開心的事，亦可增加正能量，而充足的睡眼亦有助抗疫。

中文大學醫院今(23日)午透過社交平台進行直播，分享如何在疫情下保持精神健康。中大醫院公共衞生醫學專科醫生蔡曉陽表示，近月確有不少人因在家工作而情緒受困求醫，如感有焦慮、緊張、不快等，仍屬正常，但如與家人出現矛盾或會影響情緒及身體健康，應找人傾訴。

註冊臨牀心理學家陳雅文則表示，在家工作人士應為自己訂立時間表，穩定自己的心情，並建議市民每日留時間予自己做開心的事，以增加正面情緒。她又說，家人之間應互相溝通，如傾談時情緒激動，應「停一停，約個時間再傾」；另外，與家人溝通應清晰表達，不用他們「估估吓」，減少因溝通問題產生衝突。

蔡又表示，不少人長期計算自己還有多少剩餘物資，令情緒無法放鬆，甚至出現失眠問題，長期有可能轉變成焦慮症，繼而變成抑鬱症，如感到不愉快應主動向人傾訴。她指，睡眠是讓肌肉放鬆的時間，如長時間失眠，會影響抵抗力，不利抗疫。建議失眠時，可嘗試離開床，做一些令輕鬆的事，然後再嘗試入睡，睡眠7至9小時便足夠。

被問到市民長時間不能外出做運動，可能會因而感到精神不振，蔡建議，市民可在家進行運動，例如原地踏步等，如想外出則應選擇人流較少的地方，以及注意個人衛生。

因應疫情關係，學校停課，陳表示，家人應為小朋友訂立時間表，該他們有目標知道甚麼時候應做甚麼事，以及安排一些個人或親子活動；她又說，人在沉悶時最能發揮創意，家人可以提供紙張、布料等材料讓他們自己發揮創意，學會自娛。