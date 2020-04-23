續推動本地創科人才培訓　薛永恒：積極吸引海外人才來港

政府昨(22日)有重大人事變動，其中創新及科技局局長一職，由原機電工程署署長薛永恒接替楊偉雄上任。薛永恒今(23日)指在職期間將極力推動科技界發展，注重協作、溝通及人才培訓三個範疇，又指科技需促進經濟及民生發展，亦會大力研發創新科技以及推動商品化市場。

薛表示，創科應以人為本，將會繼續推動本地人才培訓，亦會積極吸引海外人才來港，望未來可與市民、議員、傳媒多作溝通、協作，找到痛點並對症下藥。他又稱，香港有不少創新科技人才，但在產品創意落地，直到應用及商品化要「落多啲功夫」，希望成品可透過政府或其他機構，達致商品化並走出香港至包括大灣區、歐美等地方進行銷售。

至於有人指大學研究、本地口罩生產等未獲發足夠資助。薛解釋政府於2019年投入約1000億港元予創新科技，現時亦有逾300多個創新科技方案，但表示會虛心聆聽各界意見，令創新科技可發展得更好。

被問到創新及科技局前局長楊偉雄離任，副局長及政治助理會否留任？薛指希望楊離任後有更多私人空間陪伴家人，又期待與副局長及政治助理有更好的合作。對於有人指薛並不熟悉創新科技，業界亦有不少人不認識薛，他回應稱自己逾30年的工作生涯認識不少朋友，希望藉着新崗位擴大社交圈，令更多人認識自己。