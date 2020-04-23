徐英偉冀區議員在民生議題不分黨派　做事有規有矩

政府問責官員昨(22日)大換班，新任民政事務局局長徐英偉今(23日)出席立法會會議後會見傳媒表示，期待與18區區議員會面，希望與他們多見面、多接觸，做到同心抗疫，在民生事務上亦能發揮議會作用。他指，自己接觸的人士任何背景都有，已安排與各區議員會面，強調區議會運作須按條例及法例辦事，要有規有矩。

對於當局削減區議會撥款問題，徐指區議會社區撥款多年來都有調整，因新冠肺炎疫情導致不少社區活動取消，重申削減撥款並非拿走資源，而是把錢放在社區防疫上。

面對現時大部分區議會由泛民主派掌權，徐指區議會是政府地區行政的重要夥伴，泛民及建制議員亦有和他聯絡。他又稱，自己加入政府12年，經歷3屆區議會，明白到很多民生項目無分黨派，希望多了解區議會的意見，增加當局和議會的合作。

至於剛離任的民政事務局前局長劉江華去向，徐稱過去數日有和劉見面，相信未來會繼續合作。有傳媒問及徐與妻子余沛欣於2011年買入又一居單位，於2014年10月「賣給」徐英偉一人作全資擁有；而其妻回復「首置」身份後，同年同月再購入又一居另一單位，成功節省印花稅。徐解釋，政府在勞資買賣上有既定程序，他只是跟從程序買賣。