網民熱話：乘港鐵遺失3盒口罩　物主跪求歸還　結局出乎意料

疫情下考驗人性，除了醜惡，也有光輝一面。近來有女子乘港鐵時，遺失三盒高規格口罩，於是在網上求助，「跪求」拾到口罩人士歸還，但網民齊潑冷水，認為「口罩等同金牛」，能夠尋回機會微乎其微，不過事隔一日，事主再報喜，稱最終取回口罩。

女事主Aloha Aloha昨日（22日）於Facebook群組「口罩分享區」發文報失：「今朝有冇人喺欣澳至牛頭角地鐵線(8點至9點)執到一個白色環保袋，入面有3盒口罩，如果執到跪求好心人退還，感謝」。

由於疫情下口罩短缺，加上丟失的口罩屬高規格，許多網民均覺機會渺茫：「呢個時勢好難攞得番」，有人安慰事主：「我都跌過口罩，明白你嘅感受」，又勸事主當作「破財擋災」。縱然機會不大，亦有網民盡力協助，分享至其他群組，又建議事主致電港鐵站向職員求助。

雖然事主打定輸數，誰知事隔一日，有好心人主動聯絡，事主更新貼文報喜：「好多謝各位嘅熱心幫忙，已有好心人聯絡我執到口罩，我相信香港地真係仍然有好多好心人，再一次感謝各位」，其後又稱口罩「已回到身邊」，感謝網民協助。

許多網民看過貼文後替事主開心：「好人好事，替你開心」，有人則提醒「下次真係要小心」，亦有留言為事主打氣：「人多好辦事，香港人一齊加油」。

網民有話說：

Lee Ming Ming：恭喜你失而復得，感謝那位好心人

Cheongsha Ip：之前有個人漏咗個裝咗10幾萬現金嘅袋喺港鐵列車上，報咗站長之後搵番，真係睇彩數

Elvis Lau：試下問MTR，有人執到佢哋會Keep起

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