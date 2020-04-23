拆西洋菜街天眼涉包庇暴徒　團體到廉署舉報5名泛民區議員

油尖旺區議會早前通過拆除旺角西洋菜南街天眼，引起團體不滿。有團體今日(23日)到北角廉政公署總部舉報，指該區5名區議員林健文、余德寶、朱江瑋、曾自鳴及林兆彬涉嫌包庇暴徒，利用區議員身份及區議會平台支持拆除天眼，協助暴徒「裝修」不同政見的店舖，質疑涉公職人員行為失當，要求廉署調查。

團體愛國護港101及香港政研會4名成員，今午3時許到廉署總部舉報5名區議員。他們形容5名區議員是「攬炒派」，推翻上屆區議會決定拆除天眼及取消更新工程，漠視合約精神，嚴重浪費納稅人及政府金錢，更質疑5人涉嫌收受區內黃色經濟圈商店利益，協助暴徒打砸不同政見商店，屬於嚴重不恰當行為及作為公職人員故意疏忽職守。

旺角西洋菜南街2008年發生多宗扔鏹水彈案，政府其後安裝8部閉路電視系統，上屆油尖旺區議會之後決定將其解像度升級，並擴大警方使用影像的用途。區議會換屆後，公民黨區議員余德寶上月於區議會地區設施管理委員會提出臨時動議，要求拆除天眼，獲在席區議員一致通過，但民政事務處官員指出已經簽訂更換天眼的合約，延遲或取消需要賠償64萬港元。