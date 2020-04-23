本港車用燃油零售價未隨國際油價大減　政黨促競委會調查

國際油價大幅下跌，但本港油公司未有大幅減低車用燃油零售價。有政黨要求政府增加競爭事務委的權力，助其取得更多證據，打擊合謀定價行為，同時引入新加坡以外的燃油產品。

工聯會數名代表今日到競爭事務委員會辦事處請願，指近日環球經濟受新冠肺炎影響而疲弱不堪，觸發國際對燃油需求大減，國際油價在供過於求下急瀉，但本港油公司的車用燃油產品價格仍然高企，即使有下調，減幅亦與環球相關趨勢成正比，因此質疑本港油公司可能涉及合謀定價，運輸業界要繼續「捱貴油」。

該會又要求競委會就此盡快展開調查，又指現行法例只容許競委會在執法調查階段才可要求涉事的人及企業提交資料或證據，但其在展開執法前進行的相關市場研究階段，卻無權要求涉事的人及企業提交資料或證據，令到競委會猶如「無牙老虎」，因此要求政府增加競委會法定權力，讓其在研究階段便有權向被研究對象索取資料，並就拒絕交出資料制訂罰則。

另外，現時本港車用燃油主要來自新加坡，工聯會促請政府開放燃油市場，為本港引入除新加坡以外的燃油產品。

競委會回覆指，察悉公衆對本地車用燃油價格的關注，正密切留意有關情況，但不評論會否展對油公司展開調查。該會又指，根據《競爭條例》，包括合謀定價在內的合謀行爲屬於嚴重反競爭行為，該會將不違餘力地打擊該等違法行為；而《條例》下，當該會有合理因由懷疑反競爭的情況已經發生、正在發生或即將發生時，便會對個案展開調查。